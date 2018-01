The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA El PSOE pide la retirada del título ‘ilustre’ de Ibi a Camps Los socialistas consideran que la distinción atenta contra la imagen del municipio y agravia al resto de homenajeados martes, 30 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El PSOE de Ibi ha solicitado al Ayuntamiento que exija a la Asociación de Empresarios La Foia la retirada de la mención de “ilustre” al ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, concedida en enero de 2007. Camps fue el primero al que la patronal otorgó Un olivo para un ilustre, una iniciativa por la que plantaba un olivo en una parcela de suelo público en el polígono industrial dedicado a cada personalidad que visitara el municipio. Con posterioridad, los empresarios recondujeron la propuesta para dedicar olivos y reconocimientos a personas relevancia en el desarrollo industrial de Ibi. Fue el caso de los hermanos fundadores de las jugueteras Payà, Rico y Famosa, el ex presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, Salvador Miró o al director de Aiju, Santiago Gisbert. Los socialistas, en la propuesta de acuerdo presentada al Gobierno, sostienen que el juicio por el caso Gürtel está señalando a Camps como responsable del “mal proceder” de los anteriores gobiernos autonómicos. “Existen indicios que señalan que Camps orquestó el sistema para recibir dinero de los empresarios y financiar al PP valenciano con dinero negro”, afirma la portavoz del PSOE ibense, Susana Hidalgo. El PSOE de Ibi apunta, además, que Camps está investigado por un juzgado de Valencia en el caso Valmor, sobre posibles irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia. “Todo esto hace que la reputación de Francisco Camps quede seriamente dañada y su gestión política en entredicho”, manifiesta el PSOE. Por ese motivo sostiene que “mantener el reconocimiento no hace justicia al resto de homenajeados y no beneficia la imagen de Ibi”. Los socialistas quieren que la placa con el nombre de Camps sea retirada para que su lugar lo pueda ocupar un nuevo nombramiento.