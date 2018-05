The examples populate this alert with dummy content

IBI El PSOE plantea ayudas al alquiler de pisos para jóvenes en el casco antiguo Presenta al Ayuntamiento un borrador que regule las subvenciones para incentivar la repoblación del barrio jueves, 17 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El PSOE de Ibi promueve ayudas al alquiler de pisos para jóvenes en el casco histórico. Ha presentado un borrador para regular estas subvenciones, pensadas para jóvenes de entre 18 y 35 años que estén empadronados en Ibi durante al menos 5 años. El documento contempla ayudas, con un máximo de 400 euros mensuales durante un año, para unidades familiares con ingresos entre 7.500 y 18.700 euros, según el número de componentes. De salir adelante, las subvenciones se concederán al alquiler de viviendas ubicadas en hasta 36 calles del casco antiguo. Susana Hidalgo, portavoz del PSOE en Ibi, sostiene que el papel de los jóvenes es "clave" para repoblar el casco antiguo y revitalizar el barrio. Esta propuesta de ayudas completa a las ya aprobadas por el Ayuntamiento para incentivar la rehabilitación de viviendas en el barrio. Los socialistas van a plantear una tercera propuesta de ayudas, en este caso a la implantación de actividades comerciales en el casco antiguo.