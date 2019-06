The examples populate this alert with dummy content

LEGISLATURA El PSOE plantea mantener nueve dedicaciones exclusivas para sus concejales Los socialistas reiteran su intención de gobernar en solitario y ofrecen 6 remuneraciones a concejales de la oposición y tres para secretarios martes, 04 de junio de 2019 El PSOE ha trasladado al resto de grupos que ha obtenido representación municipal su intención de gobernar en solitario con 12 concejales que se repartirían 9 de las 15 dedicaciones exclusivas, las mismas que hasta ahora, para sus 12 ediles. A estas se sumarían otras 9 para asesores. Concluida la primera ronda de contacto entre partidos que han obtenido representación municipal, sus representantes analizan la oferta del alcalde en funciones, Toni Francés, de repartir las seis dedicaciones remuneradas que restan para concejales electos y otras tres para asesores, a la vista de los resultados obtenidos. Según ha trascendido el PP contaría con dos dedicaciones exclusivas para concejales y otra de asesor. Compromís tendría una dedicación exclusiva para un concejal y otra para secretario o asesor lo mismo que Ciudadanos, también con una para concejal y otra para secretario o asesor. Podem y Guanyar y Vox sólo contarían con un sueldo remunerado para concejales, que el caso de Vox sería parcial. De este modo, con las 18 del gobierno y las 9 de la oposición se completaría el tope de las 27 retribuciones permitidas, 15 para concejales y 12 para asesores. En los encuentros se ha planteado la idea de trasladar a viernes por la mañana los plenos y tratar de descongestionar las sesiones a la vista de que son siete los grupos que han obtenido representación para la próxima legislatura.