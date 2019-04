The examples populate this alert with dummy content

CAMPAÑA ELECTORAL El PSOE plantea mejoras laborales y fiscales para los autónomos La diputada y candidata por Alicante, Patricia Blanquer, presenta las medidas que responden a las reivindicaciones del colectivo que representa la UPTA jueves, 18 de abril de 2019 Patricia Blanquer, diputada y número 2 de la candidatura por Alicante del PSOE, ha presentado en Alcoy las medidas que en materia laboral plantean los socialista en su programa para los trabajadores autónomos. "La equiparación real y modificación del regimen especial de autónomos para que coticen acorde a sus ingresos reales" Las medidas responden a las reivindicaciones de la Unión de Trabajadores y Profesionales Autónomos del País Valencia, UPTA, de la que es secretario general, Javier Pastor. Ha destacado los avances para los autónomos que "en seis meses (de Gobierno socialista) ha conseguido más que en toda una vida". El Real Decreto de 21 de diciembre ha supuesto para los trabajadores autónomos "contingencias comunes -baja por enfermedad-, contingencias profesionales, -baja por accidente laboral, desempleo y formación".