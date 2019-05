The examples populate this alert with dummy content

CANDIDATO El PSOE propone a Toni Francés para el acta de diputado provincial de la comarca La ejecutiva provincial reunida este viernes ha propuesto al alcalde de Alcoy para repetir en el cargo – La decisión será ratificada previsiblemente por Ferraz el 17 de junio viernes, 31 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La ejecutiva provincial del Partido Socialista PSPV-PSOE ha propuesto al alcalde de Alcoy, Toni Francés, para ocupar el acta de diputado provincial socialista que corresponde a la comarca de L'Alcoià-Comtat. Este viernes se reunió esta ejecutiva cuya decisión debe ser ratificada por la dirección nacional del PSOE en Ferraz previsiblemente el próximo 17 de junio. De este modo se le abre la puerta a Francés a ocupar la presidencia de la Diputación Provincial en caso de que los socialistas lleguen a un acuerdo con Ciudadanos para liderar el gobierno provincial. La obtención del acta por Villena para los socialistas tras el recuento llevó al empate a 14 diputados entre PSOE y PP, por lo que los dos representantes de Ciudadanos serán decisivos. El Partido Popular una vez resuelva la sustitución de su líder en la Diputación, César Sanchez, que ha renunciado para ser Diputado en el Congreso, se centrará en el elegir a sus diputados provinciales. Un trámite que se puede alargar aún unas semanas, según una fuente del PP. En la última legislatura Javier Sendra, alcalde de Planes, ha sido el representante en la comarca y ha ostentado el cargo de vicepresidente de la Diputación.