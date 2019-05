The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES El PSOE proyecta la reurbanización de El Partidor El plan contempla distintos bloques de viviendas de nueva planta y de rehabilitación con un presupuesto de 5,5 millones de euros viernes, 17 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/05/2019) El PSOE proyecta la reurbanización de El Partidor con distintos bloques de viviendas de nueva planta y otras rehabilitadas. El proyecto, que ha presentado el alcalde Antonio Francés, se encuentra en el Ministerio de Vivienda y en la Generalitat. El objetivo es la regeneración urbana en la manzana entre la placeta les Eres y la calle El Camí. "Es un proyecto de colaboración público-privada, porque lo hemos trabajado también de la mano de los propietarios de los actuales solares y viviendas y de constructores locales, y de 5,5 millones para rehabilitar las viviendas que hay y construir en los solares", indica Francés. Y otro proyecto que ya está en marcha, con parte de la subvención de 2 millones de euros del Ministerio de Vivienda, es la construcción de un edificio con 15 viviendas en la placeta les Eres. Unos pisos que irán dirigidos a personas mayores y a jóvenes y que tendrá espacios comunes "como una ludoteca que no sería solo para las viviendas sino para el barrio, salas comunes o una zona de ocio" y "será un edificio eficiente porque cuenta con instalación de energía fotovoltaica para garantizar la sostenibilidad", añade el alcaldable del PSOE. Francés ha informado que van a encargar el proyecto de ejecución y que está previsto que a finales de año comiencen las obras.