HACIENDA El PSOE se queda solo en su apoyo a las cuentas de 2018 El presupuesto llega al pleno con el único voto contrario del PP – Guanyar se suma a la abstención de Ciudadanos y Compromís a la espera de conocer las enmiendas incorporadas al documento martes, 23 de enero de 2018

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (23/01/2018) El Gobierno de Alcoy, del PSOE, se ha quedado solo a la hora de aprobar el presupuesto municipal para 2018. Es una soledad, sin embargo, suficiente para que, de mantenerse el voto de la oposición, las cuentas salgan adelante en el pleno del próximo lunes, 29 de enero. En la comisión de Hacienda celebrada en la tarde del lunes se abstuvieron Guanyar Alcoi, Ciudadanos y Compromís. El Partido Popular, como ya había anunciado, votó en contra. La portavoz de Guanyar Alcoi, Estefanía Blanes, ha explicado por qué su grupo se abstuvo en lugar de votar en contra, como había adelantado. Se trata, asegura, de una “reserva de voto”. “Queremos conocer qué propuestas de otros grupos pueden incorporarse para ver cómo queda el documento final y, sobre todo, si esos cambios cuentan con informes favorables de Secretaría e Intervención”, ha detallado la regidora. El proyecto de presupuesto llegará al pleno del lunes con dictamen favorable. No obstante, el Gobierno mantiene abiertas vías de negociación con Ciudadanos y Compromís, que han anunciado la presentación de enmiendas. El alcalde, Antonio Francés, admite estar dispuesto a “hacer un esfuerzo” para consensuar partidas que permitan recabar apoyos, o al menos la abstención, de los nacionalistas y la formación naranja. Fracnés ha advertido de las consecuencias de un posible rechazo de las cuentas, especialmente por lo que dificultaría poner en marcha la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, que cuenta con 10 millones de euros de fondos europeos pero que debe ser completada con fondos municipales. “La ciudadanía no entendería que la oposición optase por el bloqueo de Alcoy”, ha dicho el alcalde. Para aprobar el presupuesto, el PSOE necesita del apoyo de los cuatro concejales de Ciudadanos o, en su defecto, su abstención junto a la de Compromís. En ese caso, el Gobierno, con un empate a 9 votos a favor (PSOE) y en contra (Guanyar Alcoi y PP), podría aprobar el documento gracias al voto de calidad del alcalde.