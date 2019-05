The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES EUROPEAS El PSOE también gana las Europeas en Alcoy Ha obtenido casi 7.000 votos que en los anteriores comicios para el Parlamento Europeo de 2014 lunes, 27 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El PSOE ha vencido también claramente en las elecciones Europeas al lograr 12.075 votos por 4.303 del PP y 3.848 para Podemos como las tres fuerzas más votadas, con una enorme diferencia entre socialistas y el resto de partidos. Además ha logrado un aumento de casi 7.000 votos respecto a los anteriores comicios de 2014. Ciudadanos ha logrado 3.541 votos y una cifra muy similar de Compromís y Vox, 1.799 por 1.790. Por último, el PACMA sumó 510 votos y ERPV 237.