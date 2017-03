The examples populate this alert with dummy content

DIPUTACIÓN El PSOE y Compromís avalan la caída de fondos del plan de obras en la comarca Todos los grupos salvo Esquerra Unida aprueban el proyecto presentado por el equipo de César Sánchez jueves, 02 de marzo de 2017 La Diputación ha aprobado los planes de obra para este año con el respaldo de todos los grupos a excepción de Esquerra Unida. El PSOE y Compromís han apoyado la propuesta del Gobierno provincial, que contempla una inversión de 21,2 millones en el plan de obras y 2,3 en el plan de carreteras. De esos fondos llegarán a la comarca 2,4 millones del plan de obras y 480.000 del plan de carreteras. La inversión en la zona cae un 27,2% respecto al año pasado. Los municipios que figuran en el plan son Alcosser, Banyeres, Benimassot, Castalla, Fageca, Gorga, Ibi, Onil y Tibi. La Diputación aportará el 80% del importe de las obras. En cuanto al Plan de Mejora de la Red Viaria, el Gobierno provincial reserva 240.000 euros para la mejora de acceso a la Font Roja y la misma cantidad para la carretera CV 802 en Onil.