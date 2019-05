The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES El PSPV suma un diputado provincial más en el recuento y empata con el PP Socialistas y populares empatan a 14 diputados con una mínima ventaja para los primeros de 22 votos - Los dos diputados obtenidos por Ciudadanos serán clave miércoles, 29 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El recuento de los 36.462 votos de los ocho municipios del partido judicial de Villena ha otorgado al PSPV-PSOE el acta de esta zona en la Diputación Provincial de Alicante, con lo que socialistas y populares empatan a 14 diputados. Según fuentes del PP, el recuento ha arrojado una ventaja para los socialistas de 22 votos, aunque el PP se plantea reclamar cuantro papeletas que, en todo caso, no variaría el resultado final. De esta manera, ambos partidos empatan a 14 diputados y, previsiblemente, necesitarán a los dos que ha conseguido Ciudadanos (Cs) para alcanzar la mayoría necesaria para alcanzar la Presidencia de la institución Provincial, en una cámara con 31 diputados. El escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las 96 mesas electorales repartidas por Beneixama, Biar, Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Onil, Sax y Villena ha comenzado poco después de las 10 horas en la Junta Electoral de Zona, en Villena, y se ha prolongado durante varias horas. A partir de este momento en el que ha concluido el denominado 'acto de escrutinio', se abre un plazo de 24 horas para posibles recursos (el PP podría reclamar cuatro votos) y también cabría la opción de presentar un recurso contencioso electoral ante de la proclamación oficial de los diputados. En el recuento han participado apoderados de ambos partidos para comprobar si las sumas eran las correctas y si había posibles papeletas nulas ya que el resultado provisional del pasado domingo arrojó una ligera ventaja para los socialistas de solo 21 papeletas con respecto al PP, que finalmente ha aumentado en un sufragio. De esta manera, el PSPV-PSOE resulta el partido más votado y se hace con el único diputado provincial adscrito a este partido judicial electoral, que podría ser determinante para saber qué partido dirige la Diputación el próximo mandato ya que con el empate a 14 actas con los populares erige ahora a Ciudadanos (Cs), con dos, en determinante para dilucidar la Presidencia. De un total de 36.462 votos emitidos, el PSPV-PSOE obtuvo provisionalmente el domingo en las elecciones municipales del partido judicial de Villena un total de 10.309 sufragios por 10.288 del PP. De los ocho municipios, los socialistas recibieron más votos que los populares en Beneixama (618 por 327 del PP), Castalla (794 por 674) y en Onil (2.345 por 747) mientras que el PP obtuvo más respaldo en Biar (1.059 por 561 del PSPV-PSOE), Camp de Mirra (197 por 123), Cañada (462 por 40), Sax (1.769 por 1.325) y Villena(5.053 por 4.503).