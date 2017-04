The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA ALFÉREZ El pueblo lucha Una original formación de Michel Abiétar remata la marcial puesta en escena de los Navarros sábado, 22 de abril de 2017 Un estreno pleno ha presentado la escuadra especial de los Navarros. Ha estrenado un diseño de Michel Abiétar, de aspecto guerrero y apurando al máximo los colores del diseño oficial de la filà. La original propuesta ha presentado a los aldeanos dispuestos a luchar por ampliar sus territorios. La escuadra también ha estrenado pieza musical. La Societat Musical Nova ha interpretado para los negres de los Navarros la marcha Ultreia, la última creación de Francisco Valor.