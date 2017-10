The examples populate this alert with dummy content

OBRAS El puente del viaducto abre sus dos carriles hasta el próximo miércoles Del miércoles 18 de octubre al viernes 20 las obras se retoman, con lo que volverá a cortarse el tráfico para los vehículos del Viaducto al Centro sábado, 14 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/10/2017)

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (14/10/2017) El puente del viaducto abre temporalmente sus dos carriles, hasta mediados de la próxima semana, momento en que volverá a cortarse la circulación de vehículos desde la plaza de España. Desde el sábado 14 de octubre al miércoles 18 de octubre el puente del Viaducto vuelve a ser transitable en las dos direcciones para los vehículos. La apertura global para los coches será temporal, ya que del miércoles 18 de octubre al viernes 20 las obras se retoman y con ellas el corte para los vehículos del Viaducto al Centro, a excepción del bus, que sí que podrá circular en ambos sentidos, al igual que los peatones. El Ayuntamiento recomienda a los vecinos de la Zona Norte que no accedan con vehículo al Centro por el Viaducto y a aquellos que entren en dirección al Centro de Alcoy por la autovía no lo hagan por la subida del Revolcat sino por la Avenida de Elche. Las obras del puente del Viaducto son para reparar los problemas en la estructura sobre las aceras. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Doble Cubierta por 88.000 euros. El plazo establecido tiene una duración aproximada de dos meses.