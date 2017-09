The examples populate this alert with dummy content

´REHABILITACIÓN El puente de San Jorge amplía los puntos de drenaje para evitar inundaciones Las pruebas confirman que el sistema de imbornales es insuficiente para evacuar agua en caso de fuertes lluvias martes, 19 de septiembre de 2017 El puente de San Jorge reforzará su sistema de drenaje para evitar inundaciones. Las pruebas realizadas durante la noche del lunes han confirmado que el sistema de imbornales es insuficiente para evacuar toda el agua. La empresa va a abrir nuevos drenajes y a retirar las rejas de los imbornales. Lo ha explicado el alcalde, Antonio Francés, que recalca que la infraestructura debe someterse a nuevas pruebas que certifiquen la correcta ejecución de las obras. Reitera el alcalde que, aunque el puente está abierto al tráfico para evitar problemas de movilidad, la obra no está acabada. Por eso, matiza el concejal de Obras, Jordi Martínez, estas correcciones no suponen gasto añadido al Ayuntamiento. En cuanto la empresa Vilor acabe la ampliación y mejora del drenaje volverá a realizar una prueba con camiones cuba como la que desarrolló el lunes por la noche.