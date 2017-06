The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El puente de San Jorge estará dos meses cerrado desde el 26 de junio El cauce del río será enlace entre las zonas Centro y Ensanche – La plaza de Ferrándiz y Carbonell admitirá tráfico para acceder a la Zona Alta miércoles, 14 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/06/2017) El 26 de junio quedará cortado el puente de San Jorge para ejecutar la segunda fase de la obra de reforma, que se prolongará durante los meses de julio y agosto, según ha informado el concejal de Movilidad, Jordi Martínez. El Ayuntamiento ha diseñado un plan de tráfico que establece el cauce del río Riquer como acceso alternativo a la zona Centro desde el Ensanche. El Ayuntamiento ha comunicado este miércoles a los vecinos y comerciantes de la zona Centro el plan de tráfico alternativo, basado fundamentalmente en el cauce del río, donde se podrá acceder desde las calles de Joan Valls y Colón. Los vehículos podrán llegar desde el río a la zona de Santo Tomás, a través de Algezares, y a la zona de Correos, por el barranco de Na Lloba. Otro de los cambios es la apertura de la plaza de Ferrándiz y Carbonell, la zona universitaria que dejará de ser peatonal durante dos meses. Los vehículos solo podrán pasar en dirección ascendente para llega a la Zona Alta. Todas modificaciones estarán convenientemente señalizadas por la Policía Local, según ha dicho el concejal. La obra de la segunda fase de la reforma del puente de San Jorge cuesta 280.000 euros. Consistirá en ampliar las aceras, eliminar las protecciones de piedra y habilitar un carril por sentido de circulación.