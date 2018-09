The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El puente de San Jorge estrena su nueva iluminación La infraestructura ha sido dotada de un sistema de cámaras de seguridad para controlar el tráfico y actos incívicos sábado, 15 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La nueva iluminación del puente de San Jorge ha superado las pruebas al término de la instalación de los paneles de metacrilato con iluminación led en las dos aceras del puente. El puente cuenta con un sistema de cámaras de seguridad que controlarán el tráfico y cualquier acto incívico en la infraestructura. La iluminación del puente de San Jorge es blanca a imagen de las fuentes de la ciudad que solo cambian de color de manera muy puntual y debido a alguna conmemoración como ocurrió el día mundial del medio ambiente. El nuevo sistema aporta 97 paneles de metacrilato grabados con parte del escudo de la ciudad, detalle que se ha incorporado al mobiliario urbano de la ciudad. Las piezas servirán para mejorar la seguridad ya que disuaden a los peatones de cruzar por en medio del puente y evitan que los vehículos puedan subir a la acera a gran velocidad. Las cámaras forman parte del sistema de vigilancia que conforman más de 70 cámaras, cifra que se ha cuadruplicado en el último año. Están repartidas en los polígonos industriales y ahora también, el puente. El panel de control de todas las cámaras está situado en las dependencias de la policía local y de las grabaciones se guardan copias siguiendo la normativa adecuada para poder identificar hechos constitutivos de delito.