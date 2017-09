The examples populate this alert with dummy content

OBRAS El puente de San Jorge reabre esta tarde el tráfico de vehículos y solo una acera a los peatones Los coches podrán volver a circular con normalidad pero una de las aceras permanecerá cerrada dos semanas mientras el Ayuntamiento completa los trabajos de instalación de los bolardos de seguridad frente a atentados jueves, 07 de septiembre de 2017 El puente de San Jorge reabre esta tarde, entre las 19 y las 20 horas, el tráfico de vehículos en los dos sentidos y una de las dos aceras. La infraestructura, cerrada desde el 26 de junio, dos meses, por reformas, mantendrá uno de los andenes para peatones cerrado a la espera de terminar las obras de instalación de bolardos por seguridad frente a atentados territoristas, como explica el concejal de Obras, Jordi Martínez: "Estamos a expensas de acabar, tanto en una acera como en otra, la instalaciones de las protecciones contra qualquier incidente o atentado por las recomendaciones de la delegación del Gobierno y de un informe de la Policía Local de Alcoy". El Ayuntamiento se marca un plazo de quince días para restablecer la total normalidad en el puente de San Jorge.