The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El puente de San Jorge se reabrirá el jueves Finalizado el asfaltado, los últimos trabajos incorporarán las medidas de seguridad impuestas tras los últimos atentados martes, 05 de septiembre de 2017 El puente de San Jorge reabrirá al tráfico el jueves por la tarde. El Gobierno local ha anunciado este martes que la previsión es que el viernes por la mañana el paso de vehículos y peatones quede totalmente restablecido, una vez finalice el asfaltado. Jordi Martínez, concejal de Obras, explica que los últimos trabajos incorporarán las medidas de seguridad en el trayecto impuestas tras los últimos atentados. "Desde distintas administraciones se recomienda la instalación de medidas de seguridad, por eso se ha decidido siguiendo estas indicaciones que próximamente se colocarán unos bolardos encima de las aceras que respetan la estética del puente". El puente de San Jorge se cerró al tráfico el pasado 26 de junio. Los trabajos han consistido en reparar el tablero del puente y otros trabajos estructurales. Además, se ha aprovechado para la eliminación de los pretiles y para hacer las aceras más anchas y accesibles. Ahora el puente tendrá dos dos carriles con un asfaltado nuevo, después de quitar todas las capas que había y reforzar la estructura.