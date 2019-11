The examples populate this alert with dummy content

GANDIA El que necessites per als xicotets esdeveniments està en Fira Mercat Taules dolces, regals o moda per a naixements, bateig o primera comunió és part de l’oferta que estarà activa fins dissabte en el Prado jueves, 21 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (21/11/2019) Taules dolces, disseny gràfic per a invitacions, serveis d’animació per als menuts, moda infantil o regals son part de l’oferta que els visitants podran trobar en Fira Mercat Gandia des de hui fins al dissabte. Ferran Martínez, regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, ens ha definit quina és la proposta que serà protagonista en la Plaça el Prado per organitzar celebracions infantils com naixements, bateig o primera comunió. Serà a la fira Xicotets esdeveniments que s’inaugura aquesta vesprada, a les 18 hores, i que romandrà oberta demà i dissabte de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores.