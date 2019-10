The examples populate this alert with dummy content

FERIA MODERNISTA El Rallye Fotográfico Modernista ya tiene ganadores La Agrupación Fotográfica Alcoyana ha convocado esta primera edición que ha contado con 903 fotografías presentadas y participantes de numerosos puntos de la Comunidad Valenciana jueves, 03 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El 1º Rallye Fotográfico Modernista de Alcoy, organizado por la Agrupación Fotográfica Alcoyana, ya tiene premiados. El ganador en la sección Tema Libre Adultos ha sido Francisco Manuel Mas de Crevillent y en Alcoi y el modernismo Adultos Luis Álava de Villanueva de Castellón. En la sección Tema Libre juvenil se ha impuesto Lorena Ramos de Alicante y en Alcoi y el modernismo Juvenil ha ganado Laura García de Elda. Se han registrado un total de 903 fotografías presentadas, 480 de ellas en el tema Alcoi y el Modernismo Adultos. El jurado lo han integrado Adolfo Rodríguez, Feliciano López y Lucía Romero. La entrega de premios se realizó en el IVAM CADA Alcoi. La lista completa de premiados es la siguiente: En la sección TEMA LIBRE ADULTOS: 1º PREMIO - PARTICIPANTE Nº: 41 --- AUTOR: Francisco Manuel Mas Mas de Crevillent 2º PREMIO - PARTICIPANTE Nº: 138 --- AUTOR: Armando Serrano Salcedo de Villena 3º PREMIO - PARTICIPANTE Nº: 50 --- AUTOR: Salvador Juan Pérez de Crevillent 1º ACCESIT - PARTICIPANTE Nº: 63 --- AUTOR: Emilio José Maril Albert de Ibi 2º ACCESIT - PARTICIPANTE Nº: 113 --- AUTOR: Carlos Verdú Belda de Ibi 3º ACCESIT - PARTICIPANTE Nº: 11 --- AUTOR: Lidia Adsuar Serna de Crevillent En la sección ALCOI Y EL MODERNISMO ADULTOS: 1º PREMIO - PARTICIPANTE Nº: 20 --- AUTOR: Luis Álava Bustamante de Villanueva de Castellón 2º PREMIO - PARTICIPANTE Nº: 130 --- AUTOR: Josep Martinez Vicedo de Vallés 3º PREMIO - PARTICIPANTE Nº: 72 --- AUTOR: José Alfaya Perez de Onil 1º ACCESIT - PARTICIPANTE Nº: 125 --- AUTOR: Antonia Pentinat Ayelo de Villena 2º ACCESIT - PARTICIPANTE Nº: 11 --- AUTOR: Lidia Ardsuar Serna de Crevillent 3º ACCESIT - PARTICIPANTE Nº: 129 --- AUTOR: Mª Carmen Pastor Borrell de Ontinyent En la sección TEMA LIBRE JUVENIL: 1º PREMIO - PARTICIPANTE Nº: 206 --- AUTOR: Lorena Ramos Scacicea de Alicante 2º PREMIO - PARTICIPANTE Nº: 60 --- AUTOR: Aitana Dàvila Rodriguez de Cocentaina 3º PREMIO - PARTICIPANTE Nº: 105 --- AUTOR: Bruno Llopis Conejero de Petrel En la sección ALCOI Y EL MODERNISMO JUVENIL: 1º PREMIO - PARTICIPANTE Nº: 186 --- AUTOR: Laura García Jaspers de Elda 2º PREMIO - PARTICIPANTE Nº: 33 --- AUTOR: Lluna Vilaplana Gómez de Alcoy 3º PREMIO - PARTICIPANTE Nº: 185 --- AUTOR: Alba García Jaspers de Elda