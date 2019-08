The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El ránking de Shanghai vuelve a situar a la UPV entre las 500 mejores del mundo La mejor politécnica de España según esta clasificación por decimoquinto año consecutivo viernes, 16 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/08/2019) El ranking de Shanghai certifica que la Universidad Politécnica de Valencia sigue siendo, un año más, la mejor politécnica de España. La UPV, con su Campus de Alcoy, se sitúa por decimoquinto año consecutivo entre las mejores 500 universidades del mundo en este ránking, en el que existen más de 20.000 centros educativos y es la única politécnica de España incluida en este top 500. Esta clasificación está considerada como el indicador de universidades más prestigioso del mundo por la objetividad de su metodología.