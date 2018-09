The examples populate this alert with dummy content

ESTUDIO El ranquin QS destaca la empleabilidad de la UPV La lista sitúa a la universidad, que cuenta con campus en Alcoy, en el puesto 250 internacional, la novena de España y la primera de la Comunidad Valenciana sábado, 15 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Universitat Politècnica de València (UPV) repite este año como una de las 250 universidades con mayor empleabilidad del mundo. Así se desprende del QS Graduate Employability Rankings (GER) (Rankings de empleabilidad de los graduados), publicado esta semana. El ranking, encabezado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), sitúa a la Universitat Politècnica de València en el rango 201-250 en la clasificación mundial. Es además la primera de la Comunidad Valenciana y la novena de España –comparte este puesto con la Universidad de Alcalá. En la edición del año pasado, además de consolidarse entre las 250 mejores del mundo, la UPV destaca por los acuerdos de colaboración suscritos con empresas. En este apartado, ocupa el puesto número 35 en todo el mundo, con una valoración de 92 puntos sobre 100 –mejora así incluso la puntuación del año pasado, que fue de 87’5). ”Estamos muy satisfechos del logro de la comunidad universitaria en este frente. El empleo, la empleabilidad es una de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos en nuestro país, que tiene unas tasas de paro muy altas y es una preocupación fundamental de los estudiantes universitarios”, ha destacado el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora. En opinión del rector de la UPV, la incorporación de las competencias transversales en los planes de estudios, las acreditaciones internacionales voluntarias, que permiten que los grados impartidos en la universidad tengan el mayor reconocimiento en el extranjero y el trabajo del Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento para conseguir acuerdos de colaboración con las empresas, permite la permanencia en este listado. Este ránking, elaborado por la consultora QS Quacquarelli Symonds, tiene cuenta cinco indicadores: reputación de los egresados entre los empleadores (30%); éxito en la carrera profesional de los graduados (25%); el ya citado de acuerdos de colaboración entre universidad y empresas (25%); tasa de inserción laboral de los graduados (10%); y número de empleadores presentes en el campus que ofrecen prácticas y un primer empleo a los estudiantes (10%). Ben Sowter, Director de Investigación de QS, señala que la subida en costes universitarios y un mercado laboral cada vez más competitivo están haciendo que los estudiantes estén cada vez más preocupados sobre la probabilidad de que su elección universitaria vaya a ayudarles a prosperar en el futuro. “Este ranking está diseñado para que los estudiantes puedan tomar decisiones con mejor información. Es también importante que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer a posibles empleadores, y los convenios tanto de investigación como de prácticas son una manera de darles a los estudiantes conexiones cruciales para su carrera. "Los resultados de este año muestran claramente que las universidades españolas se están esforzando en forjar estas relaciones, y se ven recompensadas por ello en sus posiciones del ranking", concluye Sowter