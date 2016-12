The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El rap en femenino La cantante alcoyana Zeta presenta su estilo artístico dentro del ciclo de jóvenes creadores miércoles, 28 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/12/2016) Zeta es la segunda artista en pasar por el ciclo que la Concejalía de Cultura ha iniciado en radio Alcoy para presentar el talento de los jóvenes creadores de Alcoy. La cantante habla de sus inicios con este estilo. "Hay que ser atrevido para cantar rap". Zeta es rapera desde los 16 años, en la actualidad combina la composición y edición de su música con las extraescolares con Crescendo Escola de Musica. "El rap me limpia por dentro".