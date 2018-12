The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ El rap que sobrevivió a la anorexia La historia de Little Shady habla de Quique Reig, un alcoyano que con solo 13 años sufrió anorexia, a la que venció gracias a la música viernes, 14 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (14/12/2018) Querida Ana es mucho más que una serie de rimas encadenadas para dar lugar a una de las canciones más potentes, y también duras, que existen a día de hoy en el mundo del rap. Es el perfecto resumen de una canción -con un millón de visitas en YouTube y sin contar con el respaldo de ninguna discográfica-, que es la despedida que su autor Quique Reig, 'Little Shady', quiso darle a una enfermedad: la anorexia. "Ana es la personificación de la percepción de la anorexia, el nombre que se le da cuando estás dentro". Quique nació en Alcoy. Con tan solo 13 años, sus pensamientos se enfocaron en uno solo: desaparecer. Estaba desarrollando anorexia. Pronto descubrió que podía cambiar los llantos por rimas de rap. Con 2012 afianzó su nombre artístico, Little Shady, y comenzó el principio de una historia de superación que se ha traducido en cerca de un centenar de canciones y un público fidelizado hacia su música a quien, por cierto, el cantante apoya en redes sociales y a través de charlas para vencer la enfermedad que imparte tanto en Galicia, donde vive, como en otros puntos de la geografía española. "Igual que entré yo solo, también salí solo de la anorexia". Entrevistamos en Tragaluz al rapero valiente que supo que el camino a escoger era uno solo: lejos de su enfermedad. Un lujo de testimonio.