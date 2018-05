The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El Real Blanc amplía su oferta de Infantil La Consellería de Educación habilita para el curso 2018-19 el aula de 3 años no utilizada este año por falta de alumnos jueves, 24 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El CEIP Real Blanc de Cocentaina ofertará para el próximo curso escolar 46 plazas de educación Infantil en dos aulas de 3 años. El centro ve ampliada su oferta después de que la Consellería de Educación haya autorizado la habilitación del aula declarada como no funcional por falta de matrícula. La dirección del colegio considera que las alegaciones presentadas por el Consell Escolar Municipal el pasado marzo y en las que se esgrimían un total de 12 argumentos, para la ampliación de oferta del centro, han sido clave para habilitación de la unidad. Entre los argumentos expresados figura las buenas condiciones del centro y que con la supresión de aulas quedarían desaprovechadas. La puesta en funcionamiento de la segunda aula de Infantil de 3 años para el próximo curso el Real Blanc se complementa con un aula para 4 años y otra para 5, derivada del recorte de los cursos anteriores, y dos aulas para los cursos de Primaria, a excepción de segundo.