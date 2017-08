The examples populate this alert with dummy content

XXXIX CIUDAD DE ALCOY El Real Murcia, campeón del Trofeo El conjunto murciano se proclamó vencedor del XXXIX Ciudad de Alcoy en El Collao – Antes del partido el Alcoyano realizó la presentación oficial domingo, 06 de agosto de 2017 El Collao se vistió de gala el sábado 5 de agosto en la presentación oficial del Club Deportivo Alcoyano para la temporada 2017-2018. Los canteranos blanquiazules fueron los primeros en salir del túnel de vestuario para saltar al terreno de juego y presentarse ante la afición, posteriormente pisaron el césped los fichajes de este verano y los jugadores que ya estuvieron la pasada temporada, encabezados por el capitán Mario Fuentes. Les siguieron el cuerpo médico y técnico, finalizando con el entrenador Toni Aparicio, él y el presidente Juan Serrano se dirigieron a los aficionados presentes en El Collao. Ambos destacaron el ambiente familiar que se respira en el club blanquiazul. Aseguraron trabajar duro y solicitaron el apoyo de la afición para afrontar una temporada que prevén difícil. Además, Serrano, pidió disculpas por no contar con el programa informático para hacer los carnets de este año de los abonados ya que esto, está provocando que los aficionados tengan que acudir a recoger invitaciones para cada partido si desean asistir al no tener físicamente el carné. El presidente de la entidad contó que posiblemente la próxima semana los socios ya puedan recoger los abonos. Tras la presentación, un poco antes de las 20.45 horas arrancó el partido entre el Alcoyano-Real Murcia CF que tenía en juego el XXXIX Trofeo Ciudad de Alcoy y que estuvo marcado por el calor. El partido no tuvo demasiada emoción, ya que los minutos más intensos se vivieron durante la última media hora en la que Miguel Bañuz tuvo que intervenir en algunas ocasiones protagonizando cuatro paradones. El Alcoyano también dispuso de jugadas de peligro, en botas de José Miguel Cubero de falta directa o de Rober Alarcón, cuyo chute rebotó en un defensa, entre otras. El marcador se movió en el minuto 86, cuando un fallo en la defensa blanquiazul provocó que Elady se quedase solo ante Bañuz, anotando el primer y único gol del partido proclamándose el Real Murcia campeón del XXXIX Trofeo Ciudad de Alcoy.