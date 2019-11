The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El reconocimiento a la ayuda desinteresada La Trobada per la Solidaritat muestra la importante labor que realizan 21 entidades sociales para apoyar a diversos colectivos sábado, 30 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La XXIII Trobada per la Solidaritat ya está en marcha en Àgora tras la inauguración presidida por el alcalde. Antonio Francés ha agradecido a las 21 entidades participantes la labor que realizan con diversos colectivos. “Sin el voluntariado, sin la dedicación y el esfuerzo de nuestras entidades sociales mucha gente no encontraría la ayuda que está teniendo. Aunque las administraciones realizan todos los esfuerzos posibles, es importante llegar y con esa red que creamos ayuntamientos, Generalitat y entidades damos respuesta a los problemas que tienen la ciudadanía”, ha manifestado el primer edil. Los alcoyanos están visitando los expositores para conocer, y al mismo tiempo reconocer, el apoyo que realizan las entidades como GARA, Realment, AFA, SOLC, Cruz Roja, AEPA, Asfial, AECC, Coratge, TEAs, AIN, Acovifa, De Mare a Mare, Protectora de animales, Aspromín, Cáritas Dona Mare, Apeso, Manos Unidas, Kanimambo, Proyde y Adra a la ciudadanía que lo necesita. En esta convocatoria, Avanzar no ha asistido como protesta por su denuncia por la falta de accesibilidad en Ágora. La Trobada Solidaria estará activa hasta las 14 horas y por la tarde de 17 a 21 horas. Horario en el que se podrán visitar los expositores a la par que participar en los talleres de manualidades.