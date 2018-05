The examples populate this alert with dummy content

JAZZ CLUB EL MUSSOL El refinat so femení del saxo El quartet de la valenciana Clara Juan arriba a Alcoi, on ressona el ritme de The Swing Notes jueves, 10 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Clara Juan Soler arriba aquest dijous al Jazz Club El Mussol (20.30 hores, cafeteria Casablanca) amb el seu quartet. Un avanç de la seua música sona al programa quinzenal de El Mussol a RADIO ALCOY. El swing és també protagonista amb la música i la veu del grup The Swing Notes.