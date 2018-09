The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA El refuerzo policial reduce un 50% los robos con violencia en Alcoy Los delitos cibernéticos incrementan la criminalidad un 5,1% durante el primer semestre del año martes, 18 de septiembre de 2018

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/09/2018) Los robos con violencia se redujeron un 50% en Alcoy durante el primer semestre del año. El descenso responde, según el inspector jefe de la Policía Nacional, Jesús Sánchez, a la mayor presencia policial en las calles. “La prevención está dando sus frutos”, señala para explicar la reducción de 18 a 9 casos de robo con violencia e intimidación. La plantilla, con la incorporación de agentes en prácticas, se acerca al centenar de efectivos, lo que permite ampliar las patrullas que se centran en áreas comerciales. Según los datos del Ministerio del Interior, el número de delitos se incrementó un 5,1% durante el primer semestre del año. El inspector jefe precisa que el aumento se produce por el “claro crecimiento” de delitos cibernéticos: estafas por Internet. De las 39 infracciones penales registradas de más este año, 23 corresponden a este tipo de delitos. Entre enero y junio también aumentaron los robos con fuerza en domicilios, si bien el comisario precisa que parte de estos delitos se cometen en estancias no habitadas, como trasteros o locales. La Policía Nacional prepara la apertura de la segunda comisaría, en la plaza de Les Xiques, que concentrará la expedición de documentos y contribuirá, dice Sánchez, a reforzar la seguridad en el Centro. El inspector jefe insiste en que la tasa de criminalidad de Alcoy es de 27 delitos por cada 1.000 habitantes, casi la mitad de la media nacional y provincial.