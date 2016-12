The examples populate this alert with dummy content

El refugio de Santo Tomás mejora su imagen para uso turístico El ayuntamiento ha invertido 11.692,23 euros para financiar las obras y señalización mediante paneles sábado, 31 de diciembre de 2016 El refugio de Santo Tomás mejora su imagen para uso turístico. El ayuntamiento ha invertido 11.692,23 euros para financiar las obras y señalización mediante paneles. Las mejoras han consistido en la limpieza de este espacio y adecuación del acceso. Se ha eliminando la suciedad en la entrada del refugio. Ahora se podrá acceder a los primeros metros del refugio, ya que valla restringe el paso pero permite ver al visitante cómo era este espacio, sin riesgo ni peligro. La instalación de paneles explicativos muestra las características del refugio, ubicado en la calle Santo Tomás y al que se accede por debajo del puente de San Jorge. En su visita al refugio la Concejala de Patrimonio Lorena Zamorano, destacó que “esta acción forma parte de la visión del Gobierno municipal de poner en valor los vestigios de la Guerra Civil por parte tanto de las concejalías de Patrimonio Histórico como de Turismo. De hecho, el último año 2015, ya se llevó a cabo una actuación en este refugio para arreglar el acceso actual y la puerta de entrada”.