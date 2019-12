The examples populate this alert with dummy content

COMERÇ El regal és el protagoniste en Fira Mercat Gandia Els expositors ofertaran gran varietat en joieria, perfumeria, joguets, electrónica, fotografia, informática o esports miércoles, 04 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (03/12/2019) La nova convocatòria de Fira Mercat Gandia està dedicada a triar el regal per a les properes festes nadalenques. Així, els expositors en la Plaça del Prado oferiran una gran varietat de productes sobre esports i viatges, fotografia i informática, perfumeria i llar, joieria i complements, òptica, joguets i electrónica i salut i estètica. Ferran Martínez, regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, en Hoy por Hoy Alcoy ha donat més informació sobre aquest nou mercat que romandrà obert des d’aquest dijous de 19 a 21 hores i divendres i dissabte de 10 a 21 hores.