The examples populate this alert with dummy content

CAPITÁN MORO El regreso de al-Azraq La filà Chano escenifica en su boato la llegada del caudillo árabe para batallar por última vez contra los cristianos sábado, 22 de abril de 2017 Al-Azraq ha vuelto. Un líder veterano, regresado de un doloroso destierro, ha accedido a la villa. Y lo ha hecho para tratar de recuperar lo que le arrebataron los cristianos. Este ha sido el hilo argumental que el historiador Lluís Vidal ha ideado para su filà, los Chano, y para su capitán, Fidel Mestre. Jordi Sellés ha sido el encargado de plasmar sobre el lienzo la propuesta del capitán moro. Mestre, acompañado por numerosos familiares, ha vestido un sencillo diseño en colores ocre y rojo. Se ha presentado el capitán sobre un carro tirado por caballos. Para él ha sonado la inolvidable No ho faré més, de Vicente Català.