LAS TRECE LUNAS El regreso de la diosa Manuel Fernández Muñoz, escritor, estudioso de la espiritualidad, presenta su libro y aborda su viaje por Irlanda para encontrar la sabiduría ancestral de aquella tierra miércoles, 27 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO El mundo de las 13 lunas (27/11/2019) Manuel Fernández Muñoz, escritor, estudioso de la espiritualidad de casi todas las religiones, colaborador del programa radiofónico Espacio en Blanco, interviene en el programa El mundo de las trece Lunas de Radio Alcoy. Es autor de artículos en revistas como Enigmas y Año Cero, y acaba de publicar El regreso de la diosa. En la entrevista en El mundo de las trece lunas aborda su viaje por Irlanda para encontrar la sabiduría ancestral de aquella tierra. Con este libro su autor nos ayudará a reconectar con la esencia mágica que llevamos dentro y con el vínculo que nos une a la naturaleza. Una travesía hasta el corazón de las tradiciones nórdicas y célticas, de la mitología y de la esencia femenina que en algún momento fue ocultada pero que sigue esperándonos pacientemente. El regreso de la Diosa podría ser, sin duda alguna, la mejor medicina para nuestra sociedad, así nos los cuenta Manuel Fernández Muñoz en El mundo de las Trece Lunas.