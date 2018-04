The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA DEL MIG El Reino de Asturias va a la guerra Un bélico diseño de Juan Climent marca el ecuador de la entrada de las tropas de la cruz domingo, 22 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Una escuadra de marcado carácter belicista ha establecido el punto medio del desfile de los cristianos. El diseñador Juan Climent ha firmado la tercera escuadra especial consecutiva para la filà de la cual fuer primer tro: los Asturianos. Lo ha hecho con una propuesta muy severa: colores oscuros, con una pechera metálica culminada por el escudo asturiano y una máscara para cubrir el rostro cubierto de un impactante maquillaje. Pelajes, cueros y metales se han superpuesto para vestir una escuadra que ha desfilado con un clásico de la música festera: la descomunal marcha de Rafael Mullor L’Ambaixador cristià, interpretada por el Ateneo Musical de Rafelguaraf.