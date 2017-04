The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2017 El relevo de la Festa La Gloria infantil ofrece protagonismo a los más pequeños y comenzó a celebrarse hace más de medio siglo-El público y el buen tiempo acompañan el acto lunes, 17 de abril de 2017 La Festa de Alcoy no para. Tras La Gloria del domingo, este Lunes de Pascua se ha colado en el calendario la Gloria infantil. Este desfile ofrece protagonismo a los más pequeños y comenzó a celebrarse hace más de medio siglo. La jornada ha arrancado temprano, con la misa en Santa María a las 8,30 de la mañana en la que los pequeños glorierets estaban invitados a tomar su Primera Comunión. El desfile ha comenzado sobre las doce del mediodía en El Partidor, para finalizar hacia las dos de la tarde en la iglesia de San Jorge. Los heraldos abrían el paso a los 28 representantes de las filaes moras y cristianas, encabezados por sus respectivos sargentos. En esta ocasión se estrenaba el sargento cristiano infantil, Víctor Fernández. Las corporaciones musicales La Nova, La Primitiva habían preparado otra de las novedades del desfile de este año; la interpretación de los nuevos pasodobles Antañona de Fernando Tormo y President Linares, de Tomás Olcina. De nuevo el público, el buen tiempo y las altas temperaturas han acompañado el acto.