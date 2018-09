The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA El rellotge que no s'atura José Cantó, doctor en Física, analitza els pros i contres dels avanços i retards en les agulles del rellotge a la primavera i tardor i les possibilitats de parar-los martes, 11 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO De ciència certa (11/09/2018) El tema del mes en De Ciència Certa és el canvi d'hora amb l'arribada del bon temps i de cara a l'hivern. José Cantó, doctor en Física, analitza la proposta llançada aquest estiu per la Comissió Europea per acabar amb aquests moviments en el rellotge. La proposta es basa en els resultats d'una enquesta feta pública aquest estiu, però que no va a poder aplicar-se “fins a 2020 o 2021”, segons ha explicat Cantó. El programa arrenca amb les efemèrides i finalitza amb una nova pregunta als oïdors sobre el significat de la paraula del cercador Google. Les respostes tenen com a premi un rellotge solar, cortesia de Darío Mira.