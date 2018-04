The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA ALFÉREZ CRISTIANO El ‘remake’ llega a la Fiesta Los ‘negres’ de las Tomasinas actualizan un diseño original de 1977, reinterpretado por Juan Climent domingo, 22 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La escuadra especial de la filà Tomasinas ha abierto un nuevo camino en el mundo del diseño festero. Ha revisado y actualizado un traje original del año 1977, cuando la filà ostentó el cargo de capitán. El remake de aquel agresivo diseño le ha correspondido a Juan Climent. El impacto ha sido notable y los más nostálgicos han podido contemplar un pedazo de una Fiesta de la que solo queda su recuerdo. Como 41 años atrás, la formación ha destacado por la cabeza de tigre que formaba el casco de los doce guerreros, así como la falda roja rematada con piezas metálicas en las piernas. La escuadra ha cerrado la Entrada cristiana a los sones de Mai-Sabel, de Francisco Valor, interpretada por la Agrupación Musical de Alcoy La Orquesteta y las dulzainas de La Cordeta.