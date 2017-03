The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "El replantejament de Acacias després de l'incendi és un repte" Miquel Peidro, guionista alcoià de la sèrie de la vesprada de La 1, i l'actor Marc Parejo garanteixen als oients de Radio Alcoy la continuïtat i intensitat de la trama jueves, 16 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (16/03/2017) El plató principal de Acacias 38, sèrie diària de La 1, va patir el passat cap de setmana un devastador incendi. Amb un dels guionistes, l'alcoià Miquel Peidro, parlem en Hoy por Hoy Alcoy del futur de la sèrie i dels ànims de l'equip tècnic i dels actors davant la desgràcia. "El replantejament de la sèrie sense perdre la intensitat i l'interés és un repte". A l'entrevista comptem amb Marc Parejo, a la sèrie Felipe Alvarez-Hermoso. Resalta la unió entre els actors a la vida real i tambè el colp que ha suposat per tots el foc en un dels estudis de gravació on passen junts la major part del dia. "Acacias 38 és com casa nostra".