AGENDA El Rèquiem de Mozart arriba a Cocentaina El Cor de Cambra Discantus reviu la famosa llegenda de l'home misteriós que va visitar Mozart a sa casa de Viena - El concert és a les 19 hores d'aquest diumenge, en l'Església de Santa Maria de Cocentaina jueves, 28 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (27/03/2019) La misteriosa història darrere del Rèquiem més famós de Mozart arriba este diumenge, 31 de març, a Cocentaina. L'Església de Santa Maria s'obre a una de les llegendes més emotives del compositor. Será a les set de la vesprada, amb una companyia d'excepció: amb el Cor de Cambra Discantus estaran l'Agrupació Vocal Eduardo Torres d'Albaida i l'Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent, sota la direcció de Josep Robert Sellés i Camps. Un espectacle, amb un entorn privilegiat, on estaran, entre d'altres, la soprano Gemma Soler i el baríton Giorgio Celenza. Parlem, aquest dijous, del concert Rèquiem de Mozart de Cocentaina.