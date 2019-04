The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS El rescate de un gato crea expectación en plena Alameda Los bomberos han devuelto la mascota a su dueña, después de que cayese de un balcón a otro de una vivienda miércoles, 03 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Gran expectación se ha creado en la Alameda Camilo Sesto para observar el rescate de un gato de un balcón por parte de los bomberos. Al parecer el gato ha caído el balcón del segundo piso al de la vivienda del primero, que no se encuentra habitada, según han explicado fuentes de la Policía Local. Por ello se ha avisado a los bomberos quienes con un camión autoescalera han rescatado al animal. Primero lo han intentado con una rama del árbol desde fuera del balcón, pero, finalmente, un bombero ha tenido que saltar a su interior, coger al felino y devolvérselo a su joven dueña. El rescate ha sido aplaudido por los numerosos transeúntes que se han parado para observar las evoluciones de los bomberos. Su propietaria ha recibido a su mascota con gran alegría.