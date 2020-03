The examples populate this alert with dummy content

COMMEMORACIÓ El restaurant l'Escaleta inicia un 40 aniversari ple d'estrelles Joan Roca, tres estrelles Michelín, Ricard Camarena, Albert Raurich i Kiko Moya, dos estrelles Michelín, i Maca de Castro, una estrella Michelín, han elaborat el primer dels deu menús previstos al llarg d'aquest any jueves, 05 de marzo de 2020

AUDIO Informativo comarcal (05/03/2020) El restaurant l’Escaleta de Cocentaina ha començat el seu 40 aniversari amb un menú oferit per cinc xefs que acumulen 10 estrelles Michelín. Joan Roca, tres estrelles Michelín del Celler de Can Roca, el valencià Ricard Camarena i el català Albert Raurich, dos estrelles Michelín i la mallorquina Maca de Castro, una estrella Michelín, han sigut els xefs que han acompanyat a Kiko Moya, també dos estrelles Michelín, han elaborat un menú amb deu plats del que van poder gaudir 50 comensals que van participar a ahir d’aquest primer acte amb motiu de les quatre dècades de trajectòria. Kiko Moya ha agraït la seua presència als quatre xefs, mentre que Joan Roca, tota una referència en la cuina mundial, ha recordat que ja havia estat en el 25 aniversari de l'Escaleta. També ha participat el sumilier i soci de Kiko, Alberto Redrado, amb l’elecció dels vins. Els pròxims nou mesos, el primer dimecres de mes hi haurà altres sopars amb altres xefs convidats com Martín Berasategui, Quique Dacosta, Jordi Cruz, Eneko Atxa o Paco Roncero, entre d’altres.