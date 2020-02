The examples populate this alert with dummy content

CONMEMORACIÓN El restaurante L'Escaleta reunirá a 40 chefs y 72 estrellas Michelin por su 40 aniversario Cada primer miércoles de mes, cuatro chefs prepararán dos platos para un menú exclusivo junto a Kiko Moya - Entre los cocineros invitados nombres como los de Martín Berasategui, Joan Roca, Jordi Cruz, Quique Dacosta o Albert Adrià, entre otros martes, 11 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/02/2020) Los chefs Roca, Camarena, Raurich y De Castro inician la conmemoración del 40 aniversario del restaurante L’Escaleta el miércoles 4 de marzo. Hasta 40 chefs cocinarán a lo largo de 10 meses en el restaurante contestano que reunirá 72 estrellas Michelín. El primer miércoles de cada mes desde marzo a diciembre, 4 chefs cocinarán junto a Kiko Moya y todo el equipo de l’Escaleta. Nombres como los de Martín Berasategui, Joan Roca, Jordi Cruz, Quique Dacosta, Albert Adrià, Eneko Atxa, Jesús Sánchez, Paolo Casagrande, Paco Roncero, Ricard Camarena o Ángel León, entre otros muchos, pasarán por el restaurante ubicado en Cocentaina. Cada chef confeccionará dos platos y Kiko Moya completará el menú con dos propuestas más para un total de 10 platos de los que solo podrán disfrutar 45 comensales por velada, con una bodega recomendada y supervisada por Alberto Redrado, reconocido como Mejor Sumiller de España 2019.