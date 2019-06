The examples populate this alert with dummy content

RESTAURACIÓN El Restaurante Montecarlo premia a sus clientes más fieles Su gerente Juanpe Caravaca ha estado en Radio Alcoy explicando esta nueva promoción de las Tarjetas de Fidelización y realizando un balance de su etapa al frente de este establecimiento martes, 18 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/06/2019) Uno de los establecimientos más emblemáticos de esta ciudad es el Restaurante Montecarlo. Su gerente Juanpe Caravaca ha estado en los estudios de Radio Alcoy para explicar la última promoción de que han puesto en marcha y con la que se busca premiar a sus clientes más fieles. Se trata de una Tarjeta de Fidealización mediante la cual te pueden salir gratis los desayunos y comidas y al tiempo como oferta inicial de promición desde el 1 de junio al 15 de julio los participantes en esta iniciativa entrarán en el sorteo de un viaje. También Juanpe realiza un balance de su trayectoria en el Montecarlo en el que entró a trabajar con poco más de 17 años hace ya una década y con los casi dos últimos años al frente de este reconocido establecimiento como gerente, así como las otras iniciativas que ha llevado a cabo como 'Orígenes' o su respaldo al deporte, entre otros aspectos.