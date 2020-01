The examples populate this alert with dummy content

RECAMBIOS COLÓN 1-1 CD ALCOYANO El resultado fue lo mejor Partido gris del los blanquiazules, que aún así, consiguieron rascar un punto ante un gran Recambios Colón –Recambios Colón 1-1 Alcoyano- marcaron Cano para los locales y Peiró para los alcoyanistas domingo, 19 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano empezó el partido dormido y sorprendido por la energía y las ganas del Recambios Colón. Los locales tuvieron la primera y única ocasión de la primera parte con un disparo desde fuera del área de Ballester que José Juan paró y despejó mandando el balón asaque de esquina. Hasta el minuto 15 el balón fue única y exclusivamente del Recambios Colón, a partir de ahí el Alcoyano fue ganado terreno pero no fue suficiente para gozar de alguna ocasión de gol. En el minuto 40 Juli salió del campo lesionado y entró por él, Jorge Moltó. En el descuento de la primera mitad, el Recambios Colón se adelantaba en el luminoso. En la segunda parte el alcoyano dio un paso adelante y empezó a tener más ocasiones. En el minuto 55 Parras hacía el segundo cambio entraba Peiró por Josué. Tras el cambio empezaron a llegar ocasiones más claras. Primero un centro envenenado de Ruba que se fue fuera por poco. En el minuto 73 los blanquiazules empataron el partido en una jugada a balón parado, Acevedo centro el córner y Peiró remató a la portería defendida por Joan. En el minuto 75 Pau Franch tuvo una ocasión que salió fuera por poco tras una jugada combinativa entre Mikel Solís y Acevedo. Los locales tuvieron otra ocasión para volver a adelantarse en el marcador con un disparo de Javi García que se marchó fuera por poco. Partido Gris de los blanquiazules con una buena actuación del nuevo fichaje, Mikel Solís y con un gol del canterano Peiró. Próximo partido el Domingo contra el Atlético Saguntino a las 12:00 en Sagunto.