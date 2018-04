The examples populate this alert with dummy content

LIGA SOLIDARIA DE PADEL “El reto es hacer dos categorías de femenino” Desde Genarali Club Platinum hemos realizado el programa Ser Deportivo con los patrocinadores de la Liga Solidaria de pádel y Juanjo Valls Fuster, Sant Jordiet 2018 martes, 17 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (17/04/2018) Desde la oficina de Genarali Club Platinum en la avenida Juan Gil Albert, 67, hemos realizado el programa Ser Deportivos para hablar de la liga solidaria de pádel junto al inminente inicio de las fiestas de Moros y Cristianos con el principal protagonista, Juanjo Valls Fuster, Sant Jordiet 2018. Con ellos hemos hablado de la liga solidaria y de cómo lleva el pequeño Juanjo los días previos a las fiestas en las que será el centro de atención. Junto a Genarali Club Platinum, con Miguel Ángel Llorens, también he estado Oscar Leva, de DK System, y Luís Perales de Cocinas y baños Alcoy. El resto de patrocinadores de esta liga son Café Barsel, Tech- Consulting y Digy Copi. No os perdáis todo lo que se ha dicho en el programa de hoy donde hemos mezclado la fiesta con el deporte.