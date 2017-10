The examples populate this alert with dummy content

ESPECIAL FIRA TOTS SANTS "El reto es mantener el volumen de visitantes y negocio durante los cinco días" La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, analiza las claves de la 671 de la Fira de Tots Sants, que arranca el miércoles con la presencia de Ximo Puig lunes, 30 de octubre de 2017

Una Fira con importantes novedades afronta la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa. Es la edición más grande, con 136.000 metros cuadrados y una de las más prolongadas, con cinco días de duración. Además, presenta cambios en la zona de nuevas tecnologías, que cambia de ubicación. El reto de este año, señala la regidora, es mantener el volumen de visitantes y de negocio durante las cinco jornadas de certamen. "Queremos que la gente disfrute y haga negocio. Ese es nuestro objetivo", resume la alcaldesa. "Somos un municipio de 11.000 habitantes que es capaz de reunir a medio millón de visitantes y acoger a 750 expositores", afirma Estepa para destacar la excepcionalidad del evento "que es posible gracias a la implicación de los vecinos y la colaboración de las numerosas entidades de Cocentaina". La Fira, señala la alcaldesa, no cesa de introducir cambios cada edición. Son pequeñas variaciones que conceden lo que Estepa califica de "gran éxito" de la Fira: "aunar tradición y modernidad sin que al visitante le choque ver un burro o maquinaria agrícola junto a los últimos avances en robótica". Con la vista puesta en la nueva Fira, que el presidente Ximo Puig inaugurará el miércoles, 1 de noviembre, Estepa confía en que la edición de 2018 sea la primera en la que el certamen presuma de ser Bien de Interés Cultural. El Ayuntamiento ya ha incoado el expediente para que lo resuelva la Conselleria de Cultura. "Hemos trabajado mucho en nuestra memoria, que demuestra que la declaración de BIC para la Fira está más que justificada", concluye Estepa.