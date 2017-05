The examples populate this alert with dummy content

MIL.LENNI El reto de exponer en Milán Alumnos de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Informática e Ingeniería Mecánica presentan el trabajo que les ha llevado a mostrar su trabajo en la feria italiana jueves, 04 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/05/2017) Radio Alcoy se desplaza de nuevo al Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica València para el cuarto programa Mil.leni. Este jueves en Hoy por hoy Alcoy hablamos del Programa Retos, que ha llevado a 40 alumnos de los Grados de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Informática y el Grado en Ingeniería Mecánica a exponer en Milán. En la sala multiusos del campus, donde permanece la exposición Miracle, -que los alumnos han llevado a Milán del 4 al 9 de abril-, conversamos con los alumnos Sandra de Luis, Sandra Meola, Mónica López y Marc Higeo. En el programa toman parte el director general de CLR, Xavier Gisbert y el Subdirector de Emprendimiento, Empleo y Generación Espontánea, Jaime Masiá. Como colofón el profesor Paco Picó, coordinador del Proyecto Retos, y el subdirector de Comunicación del campus de Alcoy, Manuel Llorca, analizan las aportaciones al ámbito académico de la iniciativa. El programa finaliza con la agenda.