The examples populate this alert with dummy content

CAPITÁN CRISTIANO El Rey mozárabe El boato del capitán cristiano encandila con una mezcla entre las culturas árabe y cristiana viernes, 22 de abril de 2016 Satisfecho, orgulloso y feliz se ha presentado en Alcoy el capitán del bando cristiano, Francisco Baldó, al frente de un boato de Juan Climent basado en la comunidad que da nombre a la filà: los Mozárabes, cristianos residentes en territorios musulmanes. Tres ballets, uno de ellos infantil, y diferentes grupos alegóricos han formado el cuantioso boato del capitán, que ha desfilado sobre una plataforma de guerra. El diseño del jefe de las tropas cristianas, obra de Luis Sanus, ha estado repleto de símbolos mozárabes, con un claro predominio del metal dorado. La pieza Cavaller Taumaturg, de José María Valls, interpretada por el Ateneu Musical de Cocentaina, ha puesto música a una puesta en escena que ha impactado al público.