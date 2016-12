The examples populate this alert with dummy content

CAPITÁN CRISTIANO El Rey de las tierras del norte La filà Vascos abre la Entrada de cristianos con un extenso boato de carácter cortesano y señorial viernes, 24 de abril de 2015 Los reinos de Castilla, Asturias, Navarra y Aragón, junto a moros nazaríes, se han unido al señor de los Vascos en el boato con el que ha comenzado la Entrada de Cristianos. El carácter señorial ha pincelado cada uno de los elementos del séquito que ha acompañado a Eduardo Tormo, el capitán cristiano. Ha desfilado al son de Aleluya, la pieza de Amando Blanquer que ya sonó hace 14 años cuando el padre del capitán ostentó el mismo cargo.