The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA El Rítmica Alcoi revalida el subcampeonato de la Copa Nacional El conjunto alevín de Blanca Agudo, Daniela Pico, Ana Silvestre, Paula Torregrosa y Paula Hinojar se proclamó subcampeón de la Copa de Conjuntos Fase 3 en Pamplona martes, 12 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (12/11/2019) El conjunto de la categoría alevín, que compite en el nivel absoluto de gimnasia rítmica, del Club Gimnastica Rítmica Alcoi, formado por Blanca Agudo, Daniela Pico, Ana Silvestre, Paula Torregrosa y Paula Hinojar se proclamó el pasado fin de semana subcampeón de la Copa de Conjuntos Fase, 3 celebrada el domingo 10 de noviembre en el pabellón Arena de Pamplona. Los buenos resultados cosechados por las gimnastas del Rítmica Alcoi, en esta tercera fase y en la primera celebrada el pasado mes de abril en Guadalajara, fueron decisivos para el podium cosechado por las campeonas de España en la segunda fase en junio en Zaragoza. Sirvieron además junto a las notas del resto de conjuntos valencianos para que la Comunidad Valenciana para que se alzara con el oro por autonomías en la clasificación general con un total de 151.98 puntos por delante de Murcia y Castilla la Mancha. Con esta tercera fase finaliza la Copa de España de conjuntos, con muy buenos resultados para las alcoyanas en las tres competiciones. La próxima cita oficial es el Campeonato de España de Conjuntos de nivel absoluto, donde el conjunto alevín representará al CG Rítmica Alcoi. Viajará a Zaragoza a finales de mes para medirse frente a los mejores conjuntos de España.