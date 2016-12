The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS El robo de cable deja incomunicada a la urbanización de Montesol El problema, que se repite cada verano, ha dejado sin servicio de telefonía fija a cien familias desde el viernes hasta ayer jueves, 01 de septiembre de 2016 El robo del cable telefónico el pasado viernes ha dejado aislada hasta ayer, miércoles 31 de agosto, a la urbanización de Montesol. El presidente de la comunidad, Miguel Vayvé, asegura que, el corte en las comunicaciones que ha durado casi una semana y ha afectado a cien familias, lleva repitiéndose desde hace varios veranos y con una frecuencia de hasta cinco veces por temporada. Vayvé lamenta que el problema en el corte en la comunicación del teléfono fijo aumente al no existir una antena que proporcione cobertura móvil, situación que lleva a los vecinos a recurrir a parabólicas particulares.